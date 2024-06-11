Индия поедет на саммит мира по Украине

Индия будет представлена на запланированном в Швейцарии 15-16 июня саммите по Украине. В Нью-Дели пока не определились с уровнем участия. Об этом заявил на брифинге первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне. В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», - сказал он.