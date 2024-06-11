Цифровая трансформация и стратегическое значение пассажирских перевозок АЖД

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В век технологических инноваций, где время, комфорт и многофункциональность становятся все более ценными ресурсами, эффективные пассажирские перевозки играют ключевую роль в обеспечении мобильности и связи между людьми и регионами. С каждым годом спрос на доступные, безопасные и быстро совершенствующиеся виды транспорта возрастает, ставя перед транспортными организациями новые вызовы и задачи. ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) заложило основу своей трансформации, учитывая все эти веяния современного мира, поэтому сегодня мы наблюдаем их вступление в новую эру пассажирских перевозок.

Для АЖД пассажироперевозки имеют стратегическое значение, где наряду с обеспечением модернизированными поездами, главным приоритетом является предоставление высококачественного обслуживания для безопасных, комфортных и приятных путешествий граждан. Важнейшим фактором здесь является цифровизация, которой в прошлом году организация уделила особое внимание. Одним из первых шагов стало прекращение продажи бумажных билетов на поезда, курсирующие по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии. Затем было осуществлено внедрение мобильного приложения ADY Mobile, позволяющее пассажирам более комфортно организовывать свои поездки. В результате на сегодняшний день около 70% пассажиров оплачивают проезд онлайн. Всего 2 года назад этот показатель составлял 28 % за 1 год. Внедрение приложения ADY Mobile упростило онлайн-оплату билетов. Также ведутся работы по реализации оплат с помощью Google Pay и Apple Pay. Кроме того, предпринимаются соответствующие шаги по обеспечению доступности Wi–Fi в поездах и созданию бесплатных зон Wi–Fi на станциях.

Масштабирование географии обслуживания для удобства граждан также находится в перечне основных задач АЖД. Как известно, в прошлом году состоялся запуск рейса Баку – Габала, расширение маршрута Баку – Гянджа до Агстафы, также были выделены остановки на станциях Говлар Товузского района и Деллер Шамкирского района. И работа в этом направлении продолжается непрерывно. В целях достижения стратегических целей, определенных президентом Ильхамом Алиевым в связи с развитием транспортного сектора, «Азербайджанские железные дороги» с каждым годом усиливают деятельность в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры и доведению ее до международных стандартов. Так, начиная с 14 июня АЖД вводят в эксплуатацию новые, современные и комфортабельные поезда FLIRT производства швейцарской компании Stadler Rail Group. Отметим, что в 2019 году AЖД заключил контракт со Stadler Rail Group на закупку 10 современных поездов типа FLIRT: четыре поезда уже доставлены в Азербайджан и все из них завершили испытательные поездки.

Новые поезда будут курсировать по маршруту Баку – Агстафа – Баку. Также с целью расширения перевозок и обеспечения удобства граждан впервые для скоростных пассажирских поездов будут предоставлены остановки на станциях Ляки и Уджар. Данное новшество создаст возможность примерно для 200 тысяч жителей этих территорий комфортно и безопасно путешествовать на современных поездах Stadler. Стоит отметить, что Ляки является второй станцией, открытой для жителей Агдашского района. Помимо этого, учитывая обращения жителей Западного региона, «Азербайджанские железные дороги» вдвое увеличивают количество рейсов по маршруту Баку – Агстафа – Баку. Таким образом, скоростные поезда будут курсировать как из Баку, так и из Агстафы дважды в день (утром и вечером). Это обеспечит удобство не только для пассажиров, путешествующих из Баку в западном направлении, но и для пассажиров, двигающихся по противоположному маршруту. Отметим, что новые одноэтажные поезда типа FLIRT оборудованы 5 вагонами и могут вмещать до 270 пассажиров.

Азербайджанские железные дороги, стремясь обеспечить равные возможности для всех своих пассажиров, уделяют особое внимание принципам инклюзивного общества. Регулярное обучение персонала, специальная система нумерации на сиденьях, надписи на информационных табличках шрифтом Брайля, предусмотренные специальные входные ворота, санитарный узел и другие услуги — все это нацелено на обеспечение в поездах максимального комфорта для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, на официальном сайте организации размещена опция «Специальное меню», предназначенная для пользователей с ограниченным зрением или когнитивными нарушениями. Азербайджанские железные дороги активно участвуют во многих аспектах социальной ответственности. Итак, в 2023 году, присоединившись к Глобальному договору ООН, Азербайджанские железные дороги улучшают свою программу деятельности в области охраны окружающей среды, социального и корпоративного управления (ESG) с целью также внести вклад в Цели устойчивого развития ООН и национальную экономику. В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» и COP 29 Азербайджанские железные дороги активизируют внедрение новых технологий, направленных на эффективное использование ресурсов. АЖД также стремятся усилить свою экологическую ответственность и готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами ради достижения целей во имя «зеленого мира».