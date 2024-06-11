Минздрав организовал кардиообследование жителей Лачина

15:09

При организации Министерства здравоохранения 12 июня бригада врачей Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж. Абдуллаева Минздрава провела в городе Лачине кардиологическое обследование населения.

В ходе мероприятий, организуемых Министерством здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории, проводятся различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни. Основной целью мероприятия является предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты, провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В целом в рамках кардиологической акции свыше 200 граждан прошли общий осмотр врачей. После медицинских обследований для общественности Лачинского района было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.