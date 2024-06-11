В США знают, о чем думает глава ХАМАС

По оценке источников в спецслужбах США, глава ХАМАС Яхья Синвар твердо убежден в способности своей организации пережить все попытки Израиля ее уничтожить. Те же источники заявили о стремлении Синвара вести переговоры по обменной сделке с позиции силы, пишет CNN.

В американских спецслужбах пришли к выводу о том, что на данном этапе войны для ХАМАС главное – выжить. Если эта цель будет достигнута, террористы смогут заявить о победе. По мнению разведчиков, логика Синвара проста – чем дольше идет война, чем больше жертв среди палестинцев, тем слабее позиции Израиля на международной арене. А значит, можно добиться на переговорах очень серьезных уступок.

"Синвар уверен в своей победе", - заявил журналисту CNN высокопоставленный источник в администрации Байдена.

Позиция главы ХАМАС озадачивает американских дипломатов, стремящихся добиться скорейшего заключения обменной сделки и прекращения огня в секторе Газа, пишет издание.