«Те, кто бывает за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — сказал он.

Также Шаманов негативно высказался про генералов — назвал их «другой армией», «разодетой и расшитой». «Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — заявил депутат.