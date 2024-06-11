«Партизанский отряд»: российский генерал резко раскритиковал армию видео
Зампред комитета по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов резко раскритиковал качество снабжения российской армии во время своего выступления в Госдуме. Его слова передает РБК.
«Те, кто бывает за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — сказал он.
Также Шаманов негативно высказался про генералов — назвал их «другой армией», «разодетой и расшитой». «Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — заявил депутат.
June 12, 2024
Шаманов был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне в 1990-х, в 1999–2000 годах командовал 58-й общевойсковой армией. С 2000 по 2008 год занимал гражданские должности, в 2009-м стал командующим ВДВ России. В 2012 году получил звание генерал-полковника, а в 2016 году уволен в запас в связи с избранием депутатом Госдумы.