Интенсивные дожди привели к затоплению улиц в Евлахе и Мингячевире. Особенно сильно пострадали в Евлахе, где автомобили и объекты оказались под водой, жители затопленных районов - в безвыходной ситуации, сообщает haqqin.az.

«Каждый вырыл канализационный сток перед своим домом. Раз в несколько месяцев мы платим по 20 манатов, чтобы откачать воду с помощью спецтехники. После откачки воды обочины дорог начинают зарастать камышами, в летнюю пору ходить там невозможно из-за вони. Самое страшное – в зарослях размножаются змеи», - жалуются жители.

По их словам, затоплен даже двор центральной районной больницы Евлаха, ряд хозяйств ушли под воду. Разрушился мост на магистральной дороге в селе Нариманабад.

В ОАО «Азерсу» в ответ на запрос haqqin.az заявили, что канализационная система Евлаха была построена еще в советские времена и не охватывает весь город.

«В Евлахе началась реализация проекта, в рамках которого будет обновлена и канализационная система», - сообщили в ОАО.

В ИВ Евлахского района заявили, что оценивают размер нанесенного ущерба.

Со своей стороны напомним, что с момента развала СССР прошло более 30 лет. Почему за этот срок не обновили канализационную систему таких городов, как Евлах и Мингячевир? Вопрос остается открытым.