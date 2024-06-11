В Шушу приедет Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июля посетит Шушу, сообщает газета Yeni Şafak.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июля посетит Шушу, сообщает газета Yeni Şafak.
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