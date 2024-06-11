В России раскрыли детали ядерных учений

«Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Участвующие в маневрах экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в назначенные районы патрулирования.

6 мая Минобороны РФ сообщило о подготовке к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия. В Кремле уточнили, что поводом для маневров стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». На следующий день Беларусь провела проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия. 9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что белорусские военные присоединятся к российским на учениях, начиная со второго этапа. Всего маневры предполагают три фазы. Первая началась 21 мая, вторая — 11 июня.