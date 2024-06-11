Турецкие бронемашины на вооружении армии Грузии

Министерство обороны Грузии получило от Турции партию бронеавтомобилей Vuran, разработанных по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

Согласно сообщению, минозащищенные автомобили были предоставлены Грузии на основании соглашения с турецкой стороной. Церемония передачи техники состоялась на военной базе Вазиани в Грузии.

Минобороны отмечает, что бронетехника Vuran оборудована по стандартам НАТО и будет значительно способствовать усилению оборонной способности страны, а также углублению отношений Грузии и Турции.