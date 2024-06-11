В Молдове названы изменники Родины

Глава парламентской комиссии по нацбезопасности Молдовы Лилиан Карп заявил, что беглому олигарху Илану Шору, депутату Марине Таубер и башкану Гагаузии Евгении Гуцул грозит уголовное преследование за измену Родине. Об этом он сказал в эфире передачи Rezoomat на телеканале Rlive.

По словам Карпа, эту статью могут применить к ним за организацию в Москве съезда блока «Победа», цель которого — дестабилизировать ситуацию в Молдове.