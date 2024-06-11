Дело убийцы Ахмедова направили в суд

В прокуратуре Хатаинского района завершено предварительное следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова (1999 г.р.), обвиняемого в умышленном убийстве 5 членов своей семьи 13 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, на основании заключений комплексных судебных психиатрических и психологических экспертиз, назначенных в ходе следствия, были выявлены обоснованные подозрения в том, что обвиняемый Ахмед Ахмедов на момент убийства находился в бессознательном состоянии, а также в том, что он представляет опасность для общества. В связи с этим в отношении него было начато производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Обвиняемому в умышленном убийстве с особой жестокостью своих отца Мехмана Ахмедова (1972 г.р.), матери Пики Ахмедовой (1977 г.р.), сестры Эльмиры Ахмедовой (1997 г.р.), племянницы Ульвии Нифталиевой (2021 г.р.) и младшего брата Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) Ахмеду Ахмедову предъявлен окончательный обвинительный акт по статьям ст. 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК Азербайджана. В отношении него решением суда по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, избрана мера пресечения в виде ареста. Ахмедов помещен в Республиканскую психиатрическую больницу при Министерстве здравоохранения. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.