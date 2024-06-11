АМУ впервые включен в Times Higher Education Impact Rankings

Азербайджанский медицинский университет впервые включен в рейтинговую таблицу Times Higher Education Impact Ranking. В этом списке указаны университеты, добившиеся успеха в применении и реализации Целей устойчивого развития ООН.

Наш университет занял первое место в Азербайджане по определяющей показатели здоровья категории SDG 3 – Good health and wellbeing. Были приняты к сведению вклад АМУ в развитие здравоохранения и медицинской науки в нашей стране, подготовку высококвалифицированных специалистов на всех уровнях образования, обеспечение здорового образа жизни, проведение благотворительных акций по оказанию медицинской помощи, что способствует росту благосостояния населения.

В общем рейтинге (overall ranking) университетов мира АМУ занял лидирующую позицию среди государственных вузов нашей страны в диапазоне 1001-1500 мест. АМУ подал заявку на участие в 4 категориях Целей устойчивого развития. Следует отметить, что в общую рейтинговую таблицу включены высшие учебные заведения, отвечающие всем требованиям.