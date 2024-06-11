Как азербайджанцы со стрельбой к Кремлю направлялись видео
Вокруг роскошной свадьбы азербайджанцев в Подмосковье разгорелся скандал почти федерального масштаба. После двухдневного застолья и празднования в подмосковном Балашихинском районе участники свадьбы устроили автопробег на десятках машин к центру Москвы, в сторону Кремля.
По сообщениям российских СМИ, гостей шумной азербайджанской свадьбы задержали на трассе «Москва-Нижний Новгород» недалеко от Кремля. Сообщается, что они стреляли в воздух из праздничного кортежа, не на шутку напугав жителей жилого комплекса «Измайловский лес» на Реутовской улице.
Два дня азербайджанцы отмечали свадьбу. Во время празднования были зафиксированы выстрелы в воздух из огнестрельного оружия, участники ели, пили, танцевали, а затем отправились на автомобильную прогулку. Кавалькаду из 15 автомобилей пришлось блокировать сотрудникам правоохранительных органов.
Свадебный кортеж прибыл к Кремлю из подмосковной Балашихи, где ранее участники устроили стрельбу в воздух во дворе жилого дома. Местные жители сообщили о происшествии в полицию, и перехватить участников церемонии удалось неподалеку от Кремля.
Накануне вечером в интернете появилось видео, на котором видно, как во дворе жилого комплекса в Балашихе танцуют люди, по двору разъезжает свадебный кортеж и раздаются выстрелы.
На опубликованных видеокадрах видно, что во время передвижения колонны из десятка автомобилей по району раздавалась стрельба в воздух, при этом автомобили были украшены флагами Азербайджана. Проезд по узким дорогам был затруднен. Выяснилось, что стрельба велась не только во дворе. После празднования автомобиль с молодоженами направился в сторону Москвы, и стрельба продолжилась по пути.
Как сообщили 11 июня в пресс-службе МВД по Московской области, предварительное расследование показало, что несколько выстрелов в воздух было произведено из одного из автомобилей в составе кортежа. Пострадавших в результате инцидента нет.
Согласно данным портала MSK1, задержано более двух десятков участников шумной свадьбы.
Рядом с Кремлем член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов написал в своем телеграм-канале, что участники свадебного кортежа были задержаны благодаря «профессиональным и оперативным действиям» дорожной патрульной полиции.
«Кортеж, состоящий из более чем 15 автомобилей, был остановлен рядом с Кремлем. В настоящее время проводится серьезное расследование, включая проверку всего маршрута движения шумной колонны», — сообщил он.
Движение свадебного кортежа азербайджанцев к Кремлю и стрельба в воздух участниками колонны по пути вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи с иронией сравнивали инцидент с «маршем справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву.
Другие отметили, что в условиях продолжающейся войны в Украине и ежедневных ударов дронов по различным регионам России движение вооруженных лиц в составе автомобильного кортежа в сторону Кремля могло бы привести к гораздо более серьезным последствиям. Их могли бы принять за террористов и открыть огонь без предупреждения.