Отдел информации 16:41

Вокруг роскошной свадьбы азербайджанцев в Подмосковье разгорелся скандал почти федерального масштаба. После двухдневного застолья и празднования в подмосковном Балашихинском районе участники свадьбы устроили автопробег на десятках машин к центру Москвы, в сторону Кремля. По сообщениям российских СМИ, гостей шумной азербайджанской свадьбы задержали на трассе «Москва-Нижний Новгород» недалеко от Кремля. Сообщается, что они стреляли в воздух из праздничного кортежа, не на шутку напугав жителей жилого комплекса «Измайловский лес» на Реутовской улице. Два дня азербайджанцы отмечали свадьбу. Во время празднования были зафиксированы выстрелы в воздух из огнестрельного оружия, участники ели, пили, танцевали, а затем отправились на автомобильную прогулку. Кавалькаду из 15 автомобилей пришлось блокировать сотрудникам правоохранительных органов.

Свадебный кортеж прибыл к Кремлю из подмосковной Балашихи, где ранее участники устроили стрельбу в воздух во дворе жилого дома. Местные жители сообщили о происшествии в полицию, и перехватить участников церемонии удалось неподалеку от Кремля. Накануне вечером в интернете появилось видео, на котором видно, как во дворе жилого комплекса в Балашихе танцуют люди, по двору разъезжает свадебный кортеж и раздаются выстрелы. На опубликованных видеокадрах видно, что во время передвижения колонны из десятка автомобилей по району раздавалась стрельба в воздух, при этом автомобили были украшены флагами Азербайджана. Проезд по узким дорогам был затруднен. Выяснилось, что стрельба велась не только во дворе. После празднования автомобиль с молодоженами направился в сторону Москвы, и стрельба продолжилась по пути.

Как сообщили 11 июня в пресс-службе МВД по Московской области, предварительное расследование показало, что несколько выстрелов в воздух было произведено из одного из автомобилей в составе кортежа. Пострадавших в результате инцидента нет. Согласно данным портала MSK1, задержано более двух десятков участников шумной свадьбы. Рядом с Кремлем член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов написал в своем телеграм-канале, что участники свадебного кортежа были задержаны благодаря «профессиональным и оперативным действиям» дорожной патрульной полиции.