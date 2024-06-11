Забух и Сус во власти стихии

Наблюдаемые в течение нескольких дней интенсивные дожди в горных и предгорных районах нанесли ущерб жилым участкам в селах Забух и Сус Лачинского района, говорится в совместном заявлении спецпредставительства президента Азербайджана в Лачинском районе и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с селем в Лачинском районе.

Было отмечено, что в результате проливных дождей селевые потоки, сошедшие с горного массива, расположенного вокруг сел, затопили подвалы некоторых домов.

«Спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представители соответствующих структур в настоящее время находятся в районе стихийного бедствия. В целях скорейшего устранения последствий стихии в скоординированном порядке принимаются необходимые меры», - подчеркивается в сообщении.