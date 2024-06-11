Аргентина передаст Украине штурмовики

Правительство Аргентины планирует передать Украине пять палубных штурмовиков Super Etendard, способных нести противокорабельные ракеты. Соответствующий план передачи разработали министр обороны Аргентины Луис Петри и министр иностранных дел Диана Мондино. Кроме того, передачу штурмовиков Super Etendard поддержал президент Аргентины Хавьер Милей. Об этом сообщает издание Infobae.

Данные самолеты Аргентина выкупила у Франции в 2017 году и не смогла взять на вооружение из-за эмбарго Соединенного Королевства на продажу определенных военных запчастей Аргентине.

В случае передачи Аргентиной самолетов Украине Британия и Франция готовы оснастить их всем необходимым. Кроме этого, Франция может передать используемые самолетом противокорабельные ракеты Exocet.

Такой шаг поддержки Украины положительно восприняло действующее правительство Аргентины, стремящееся присоединиться к борьбе против российской агрессии в Украине.