В Азербайджан незаконно пытались ввезти десятки килограммов золота

В результате мероприятий, проводимых оперативно-следственным управлением Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была предотвращена контрабанда в Азербайджан большого количества золотых украшений. Граждане Азербайджана (три члена одной семьи), прибывшие рейсом Стамбул – Баку, были приглашены в административное здание для осмотра ручной клади при выходе из аэропорта через «зеленый канал».

В ходе таможенного досмотра в двух чемоданах и одном рюкзаке, принадлежащих главе семьи, были обнаружены золотые украшения весом 18 килограммов 97 граммов, о которых пассажиры не сообщили таможенным органам. В ходе предварительного расследования выяснилось, что пассажиров за деньги уговорили провезти драгоценности через границу.