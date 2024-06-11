Джейхун Наджафов, Ташкент, фото авт. 17:30

Азербайджан и Узбекистан определили основные направления межкультурного сотрудничества на ближайшие годы. В скором времени президентам двух стран будет представлена дорожная карта совместных проектов в сфере культуры. Об этом сказал haqqin.az министр культуры Азербайджана Адиль Керимли по результатам встреч с президентом и министром культуры Узбекистана. Керимли напомнил, что культурные связи Баку и Ташкента имеют древние корни и что руководство Азербайджана всегда уделяло особое внимание этим связям. Большое значение межкультурным связям с Узбекистаном придает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы Азербайджана и Узбекистана дали указания и поставили конкретные задачи по укреплению связей, поискам новых форматов и подготовке дорожной карты сотрудничества в сфере культуры, сказал министр.

В частности, есть замечательная возможность наладить взаимодействие через богатое творчество Мухаммеда Физули и Алишера Навои, через то бесценное наследие, которое они оставили, говорит министр. «Другим направлением сотрудничества является мугам, которое особо поддержал президент Узбекистана. Предполагается обучение узбекской молодежи мугаму в Азербайджане и азербайджанских студентов в Узбекистане, где также развито это направление в музыке. Следующее направление сотрудничества – ашугское искусство. В Узбекистане интересуются творчеством азербайджанских ашугов, и тут надо нам найти новые креативные форматы синтеза искусства ашугов и современных музыкальных стилей. Возможно, будут совместные концерты азербайджанских и узбекских ашугов», - рассказывает министр. Адиль Керимли рассказал и об идее совместной работы над художественным фильмом, посвященным творчеству Физули и Навои. «Следующее направление - экспорт продуктов культуры за рубеж. Это важное направление - коммерциализация и экспорт культурно-творческих продуктов, которые должны стать весомой частью ВВП наших стран, стимулировать развитие культуры. В этом деле мы намерены сотрудничать с узбекистанскими коллегами», - сказал министр.

Сегодня же в рамках Дней культуры Азербайджана в Узбекистане с участием министров культуры двух стран состоялось открытие выставки «Жемчужины искусства национального наследия Азербайджана». В залах были представлены произведения основоположника профессиональной азербайджанской графики Азима Азимзаде, хранящиеся в Азербайджанском национальном музее искусств, а также кялагаи XVIII-XX веков из частной коллекции Руслана Гусейнова, собранной за последние 20 лет. Большой интерес вызвали ковры ОАО «Азерхалча», видеоролик, подготовленный Союзом художников Азербайджана, содержащий обзор современного азербайджанского изобразительного искусства.