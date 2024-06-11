Пашинян согласен с Алиевым

Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила свою деятельность после февраля 2022 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Минская группа ОБСЕ - это своего рода икона в нашем политическом лексиконе. Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого? Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует», - отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил Еревану совместно обратиться в ОБСЕ для ликвидации Минской группы.