Azerconnect Group и Vodafone Group подписали соглашение о партнерстве

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Соглашение о партнерстве подписано между Azerconnect Group, действующей в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане, и Vodafone Group, ведущей мировой телекоммуникационной компанией. Cоглашение даст возможность Azerconnect Group ускорить развитие в таких ключевых областях, как цифровизация, центры управления безопасностью, сетевые технологии и коммерческие услуги. Партнерство с Vodafone позволит Azerconnect Group увеличить бизнес-эффективность и добавить дополнительную ценность.

Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов отметил: «Azerconnect Group является крупнейшей ИКТ-компанией с многолетней историей успешной деятельности. Благодаря этому партнерству мы сможем воспользоваться обширным глобальным опытом Vodafone в сфере телекоммуникаций. Я считаю, что это партнерство придаст мощный импульс устойчивому развитию ИКТ-сектора нашей страны». Генеральный директор по партнерским рынкам Vodafone Петр Дворжак добавил: «Azerconnect Group — инновационная компания и лидер на азербайджанском рынке. В рамках партнерства мы с нетерпением ждем возможности поделиться с ними нашим опытом в области телекоммуникаций и бизнес-технологий, а также начать работу над повышением качества обслуживания клиентов».