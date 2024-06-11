Советник Хаменеи: У нас нет цели захвата других государств, но…

Иранские вооруженные силы должны увеличить глубину стратегической обороны до 5 тыс. км, при этом в случае американского удара по территории исламской республики Тегеран способен ответить США "по ту сторону морей". С таким заявлением выступил главный военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-лейтенант Яхья Сафави. Cлова генерала приводит агентство Tasnim.

"У нас нет цели захвата других государств, но если какая-либо страна нападет на нас, даже такого масштаба, как Соединенные Штаты, мы можем ответить им по ту сторону морей. Я считаю, что мы должны увеличить глубину нашей стратегической обороны до 5 000 километров", - сказал военный советник.

Сафави также отметил, что в ходе апрельского удара Ирана ракетами и беспилотниками по израильской территории в ответ на обстрел ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске "за 100 секунд было выпущено более 100 ракет".

По словам советника Хаменеи, "США, Израиль и их региональные союзники представить себе не могли, что Иран проведет точечную операцию такого масштаба". По информации генерала, при этом Центральное командование Вооруженных сил США для перехвата иранских ракет и БПЛА развернуло в Средиземном море "более 250 боевых самолетов и кораблей поддержки, оснащенных противоракетными комплексами".