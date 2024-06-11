Премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе обвинил оппозицию в использовании «карабахских армян» в качестве «материала для митингов». Слова премьера приводят армянские СМИ.

«Знаете почему, потому что вам плевать на судьбу Карабаха. Так как вы здесь проводили митинги, и собиралось не более 3-4 тыс. человек, вам нужны были участники. Настолько натравили жителей Карабаха против правительства и народа Армении… Вам они с 1998 г. были нужны для удержания власти, сегодня вы их привели как материал для митинга, за 5 тысяч драмов», - прокричал Пашинян.

По его словам, сейчас то же самое оппозиция хочет сделать с народом Армении, чтобы быть «предводителями епархии в губернии, во власти царя».