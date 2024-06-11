Среди манифестантов преобладают члены общественных и профсоюзных объединений. Люди держат в руках плакаты и транспаранты с надписями "Нет "Закону об основах", "Родина не продается", "Милей, хватит". У здания Конгресса заметно усиленное присутствие полиции, но пока обстановка остается спокойной.

"Этот законопроект задуман так, чтобы единственными выгодоприобретателями были экономические монополии, а народ Аргентины оставался в бедности и нищете. Люди пришли сегодня, чтобы попросить сенаторов проголосовать против этого "Закона об основах", и я думаю, что такие настроения преобладают в аргентинском обществе", - сказал журналистам экс-председатель правительства и бывший кандидат в вице-президенты Агустин Росси.

У правящей коалиции в Сенате (верхней палате) 7 мест из 72. При единогласной поддержке умеренной оппозиции правительство может рассчитывать на 38 голосов.

Это уже вторая попытка правительства провести через парламент пакет реформ, направленный на дерегулирование экономики. Первая версия содержала более 600 статей и была направлена в Конгресс в конце декабря. После неудачного постатейного голосования в феврале правительство отозвало законопроект. Новый текст, который был изменен под давлением умеренной оппозиции, в апреле получил одобрение нижней палаты парламента.