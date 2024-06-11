Помощник Блинкена о мире между Баку и Ереваном: Это может произойти сейчас...

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, наряду с завершением многолетнего конфликта, может уменьшить влияние России в регионе и открыть новый торговый коридор из Центральной Азии в Турцию. Об этом в своем заявлении «Радио Свобода» заявил находящийся с визитом в Ереване помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен.

«На наш взгляд, появилась возможность, которая появляется каждые несколько поколений, для создания торгового коридора из Центральной Азии к Средиземному морю. Это возможно только в том случае, если между Азербайджаном и Арменией будет мир. Это позволит создать новые направления промышленности по всему коридору. Это может произойти сейчас. Через несколько лет это может быть не так важно, как сейчас… Поэтому сейчас самое время сделать это.

Поэтому Соединенные Штаты вдохновляют две южнокавказские страны завершить заключение такого соглашения в ближайшие недели и месяцы», – сказал О’Брайен.

По его словам, Баку и Ереван должны решать, какую именно роль могут сыграть США.

«Мы не претендуем на роль сверхдержавы в регионе. Мы здесь для того, чтобы поддержать законное желание народов региона заключить долгосрочное мирное соглашение. На этом этапе стороны довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую», - добавил помощник госсекретаря.