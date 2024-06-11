Новое соглашение по безопасности США и Украины

Президент США Джо Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передают зарубежные СМИ.

В 2023 году несколько западных стран сообщили о переговорах с Украиной по долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности.

"На данный момент 15 стран подписали [с ней] такие соглашения, и я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились, и завтра мы подпишем это соглашение", - сказал Салливан на брифинге, который проходил на борту самолета Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит Группы семи.

"Благодаря этому соглашению мы также добиваемся от Украины выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением предоставляемых нами вооружений", - добавил советник главы государства.

Он подчеркнул, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой об отправке американских войск в Украину.

"Поэтому это соглашение не включает в себя никаких обязательств по использованию наших сил для защиты Украины", - подчеркнул Салливан.