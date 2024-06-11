В регионах проходит проект «Театральная педагогика для школьников»

11-12 июня около 2 500 школьников из городов Шеки и Ленкорань посмотрят спектакли «44 дня справедливости» в Ленкоранском государственном драматическом театре и «Челеби Хан» в Шекинском государственном драматическом театре.

Отметим, что при совместной организации Министерства науки и образования, а также Министерства культуры в июне реализован проект «Театральная педагогика для школьников». Цель проекта – сформировать у детей и молодежи эстетический вкус, повысить интерес к искусству, эффективно организовать их свободное время.

Кроме того, в рамках проекта со следующего учебного года более 6 000 учащихся регионов получат возможность посмотреть спектакли в различных театрах.