Заседание армянского парламента прервалось из-за потасовки между оппозиционными и провластными депутатами, которая началась после того, как премьер-министр Никол Пашинян назвал некоторых генералов трусами и дезертирами. Об этом пишут армянские СМИ.

"Многие из тех генералов, о которых вы [оппозиция] говорите, пили тосты за родину. Как только началось наступление, звонили мне о просьбе вывезти их. Они трусы и дезертиры", - сказал Пашинян, после чего началась перепалка, переросшая в небольшую потасовку.