Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос депутата Национального Собрания о слухах о том, что он, якобы, направил людей к Баграту Галстаняну для организации встречи, пишут армянские СМИ.

«Встретимся, встретимся, встретимся, встретимся. Давай встретимся, встретимся. Ну, давай встретимся. Ну, давай же встретимся!»… Я бы встретился. И что? Вы хотите сказать, что для премьер-министра Республики Армения проблематично встретиться с кем бы то ни было?

Официально заявляю, что никогда и никому не разрешал и не ставил подобный вопрос. Если бы у меня было желание встретиться с этим человеком, он уже месяц ходит за мной по улицам, просит встретиться», - рассказал Пашинян.