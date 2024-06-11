Столтенберг о новом обязательстве стран НАТО

Поставки военной помощи Украине станут обязательными для стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщают СМИ.

Он отметил, что поставки оружия Киеву будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — сказал глава альянса.