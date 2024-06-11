СГБ Грузии о попытках госпереворота

Определенные силы как внутри Грузии, так и за рубежом в 2023 году несколько раз пытались подготовить почву для свержения власти в стране насильственным путем. Об этом заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, передают грузинские СМИ.

«В 2023 году имели место попытки различных акторов подготовки почвы для обострения политической обстановки и свержения власти насильственным путем. Такие попытки были зафиксированы несколько раз. Для нейтрализации указанных рисков мы в координации с другими компетентными ведомствами провели все необходимые превентивные мероприятия, что позволило избежать в стране развития деструктивных процессов», - сообщил Лилуашвили, выступая перед парламентом с отчетом за 2023 год.

Как отметил глава спецслужбы, силы, пытавшиеся это сделать, были как внутри страны, так и за ее пределами. Для реализации планов по свержению власти они пытались «мобилизовать ресурсы».

Лилуашвили также сообщил, что одним из приоритетных направлений работы зарубежных спецслужб в Грузии было укрепление позиций среди национальных меньшинств для их дальнейшего использования против действующей власти, в том числе путем разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве.