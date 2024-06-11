Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Как передают украинские СМИ, об этом сообщается на сайте Офиса президента страны.

Стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд. Также обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

Лидеры обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития.

"Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку и ценит стремление Мухаммада бин Салмана помочь в скорейшем восстановлении мира", - говорится в сообщении.