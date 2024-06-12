В Армении есть люди, повестка которых заключается в том, чтобы обнулить государство. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Да, я опасаюсь, что план некоторых обнулить государство Армения станет действительностью, потому что, к сожалению, в стране и в этом зале, по эту сторону забора и по ту сторону забора очень много людей, которые сознательно придерживаются этой повестки. Конечно, есть люди, которые, по их формулировке, находятся здесь с честными намерениями. Почему мы не должны опасаться? Если кто-то руководит страной, у которой есть такая история, какая есть, как может не опасаться?» - сказал Пашинян.