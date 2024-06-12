Крупный пакет помощи Украине за счет российских активов

Лидеры стран "Группы семи" (G7) достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов", - заявили агентству в Елисейском дворце.