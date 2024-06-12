Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Мосбиржа в связи с санкциями Минфина США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро. Об этом сообщила торговая площадка.

В регламенте, который будет соблюдаться с 13 июня, говорится, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, «за исключением валютных пар с долларом США и евро». Это же касается фондового и денежного рынков и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов.

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, «Российская национальная перестраховочная компания» и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.