Буданов: Тяжелый период на фронте…

На фронте в Украине сейчас тяжелый период, но никакого армагеддона не будет. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Я считаю, что он (трудный период – ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю – армагеддона ни одного не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим», — сказал Буданов.

Он также рассказал, что летнее контрнаступление России уже началось.

«Оно уже идет. Оно началось в середине мая и продолжается. Оно продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого», — отметил руководитель ГУР.

Буданов добавил, что удары западным оружием по РФ точно облегчат ситуацию, а российские страшилки «красными линиями» - это лишь игра на публику.

«В Крыму россияне усиливают ПВО. Разместили новейшие ЗРК С-500. Там же его будут испытывать», - сказал глава ГУР и отметил, что «Керченский мост сейчас используют для военных транспортировок, в частности, личного состава».