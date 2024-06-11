Хуситы атаковали израильские города

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" провели вторую совместную операцию с "Исламским сопротивлением Ирака" против Израиля, атаковав цели в городах Ашдод и Хайфа в Израиле. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, слова которого приводят зарубежные СМИ.

"Вооруженные силы Йемена провели две совместные военные операции с "Исламским сопротивлением Ирака". В ходе первой операции была атакована критически важная цель в городе Ашдод с помощью крылатых ракет. Результатом второй операции стала атака на важную цель в городе Хайфа с использованием нескольких беспилотников. Обе операции выполнены успешно", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.