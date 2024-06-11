Макрон ищет союзников

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии досрочных парламентских выборов призвал социал-демократов, консерваторов и "зеленых" объединиться с его центристским лагерем для формирования будущего правительства, пишут зарубежные СМИ.

"Есть воля к сотрудничеству со всеми, кто не связан союзами с крайне левыми и правыми. Именно к такому переоформлению политической жизни я теперь призываю с глубоким смирением и решимостью.

Я убежден, что социал-демократы, радикалы, защитники природы, христианские демократы, голлисты и многие другие наши соотечественники и политики, не захваченные экстремистской лихорадкой и способные сформировать достаточно четкую ось вокруг нынешнего большинства, смогут сотрудничать с этими крупными политическими игроками, чтобы править страной", - отметил Макрон на пресс-конференции в Париже.