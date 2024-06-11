Рекордное число депутатов от нацменьшинств в британском парламенте

На предстоящих парламентских выборах в Великобритании будет избрано рекордное число депутатов от этнических меньшинств, передают зарубежные СМИ со ссылкой на исследование британского аналитического центра British Future.

Обе основные партии выдвинули рекордное число кандидатов из числа этнических меньшинств: на лейбористов приходится каждый пятый (19,8%), а на консерваторов — каждый седьмой (13,7%).

«В Палату общин (нижнюю палату британского парламента — прим. ред.) будут избраны более 85 депутатов от этнических меньшинств по сравнению с 65 после последних парламентских выборов», — говорится в исследовании.

Сравнение между текущими парламентскими выборами и теми, которые прошли в 1997 году, демонстрирует значительное изменение в представительстве этнических меньшинств. 27 лет назад в Палату общин были избраны всего девять депутатов от этнических меньшинств, что составляло всего 1,5% от общего числа депутатов.

«Политическое лидерство этнических меньшинств стало возможным, когда партийные лидеры и выборные органы пришли к убеждению, чего им часто не удавалось добиться до 2010 года, что чернокожие и азиатские политики могут представлять всех, а не рассматриваться в узком смысле как представители интересов этнических меньшинств», — отмечается в исследовании.