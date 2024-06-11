Турецкие компании под санкциями

Минфин США ввел санкции в отношении 18 компаний, зарегистрированных в Турции, в рамках расширения ограничительных мер против России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передают зарубежные СМИ.

Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них - в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения. Два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний осуществляют поставки промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также занимаются обслуживанием агрегатов на промышленных объектах.

Также в список попала фирма, являющаяся поставщиком медицинского оборудования, химических реагентов и материалов для биохимии. Большая часть этих компаний внесена в список с формулировкой "риск вторичных санкций".

В мае Минфин США ввел санкции против 17 зарегистрированных в Турции компаний. Тогда под ограничения попали фирмы, занимающиеся международной торговлей, поставками материалов и оборудования, в том числе электроники. Также были введены санкции против компаний, которые предоставляют сервисные услуги в нефтегазовом секторе и в сфере технического обслуживания и ремонта самолетов и космических аппаратов.