Все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко в интервью российским СМИ.

"Все, что сегодня делает НАТО на этом поприще, если говорить прямо, - это подготовка альянса к возможному военному столкновению с Россией, - сказал он. - И учения, которые проводятся, свидетельствуют как раз о том, что теперь все концепции безопасности на основе сотрудничества оказались отброшены и НАТО вернулась к схемам обеспечения безопасности времен холодной войны".

Грушко добавил, что альянс развязал против РФ гибридную войну.

"В экономической сфере введены тысячи незаконных санкций против нашей страны, в идеологической сфере - демонизация России, где один из последних кричащих примеров - объявление, что если НАТО потерпит поражение в Украине, то на следующий день Россия обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтики, независимость которых признал еще СССР", - указал дипломат.