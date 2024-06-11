Леонид Швец, автор haqqin.az 01:30

12 июня отмечается День России, и именно в этот день Соединенные Штаты объявили о большом пакете санкций. Часть из них продолжает прежний курс наказания тех, кто осмелился нарушать уже введенные ограничения. Но в этот раз Министерство финансов США ударило и по новым болевым точкам. В финансовой сфере под санкции попала Московская биржа и обеспечивающие ее работу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Отныне они не могут работать с долларом и евро.

Пока финансовые эксперты пытаются понять последствия этого шага, Центробанк делает всяческие успокаивающие заявления: дескать, да, теперь валютный курс можно будет узнавать не из данных по торгам на бирже, а из сводок Центробанка, который будет собирать информацию о сделках в разных банках. Очевидно, до тех пор, пока участникам рынка не станут понятны новые правила игры, не обойдется без элементов хаоса, но и тогда, когда все более-менее успокоится, работа с валютой и через валюту станет более неудобной и будет сопряжена со значительными дополнительными потерями при конвертации. Есть прогнозы появления «черного» валютного рынка. Все это усложнит импортно-экспортные операции, которые и без того проходят с большими трудностями из-за пристального внимания США к банковским операциям с российскими агентами. Поставки импортных товаров в Россию резко упали из-за проблем с платежами через банки «дружественных» стран.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, отмечается заметное падение импорта: из Европы и стран Америки — на 19% за год, из Азии – на 4%, из Африки – на 5%. Это при том, что распоряжение Байдена вводить санкции против банков, помогающих осуществлять операции с подсанкционными товарами с Россией, вступило в действие только в декабре. Кстати, в нынешний санкционный пакет вошли отделения российских банков ВТБ, Внешэкономбанка и Сбербанка в Китае и Индии, а также банк «Точка». Другое важное направление, по которому системно включили санкции, - это отрасль производства СПГ – сжиженного природного газа. Компании «Газпром инвест», АО «СОГАЗ», АО «РусГазДобыча», ООО «Арктик СПГ 1» и ООО «Арктик СПГ 3» занимаются геологической разведкой и строительством мощностей по переработке и сжижению природного газа, а также и разработку площадки для добычи СПГ. Сюда же – удар по перевозке СПГ: под санкциями «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта», который занимается строительством танкеров для перевозки сжиженного природного газа, и семь СПГ-танкеров, которые находятся на разных этапах строительства. После того как сам Путин распорядился «прикрутить Европе вентиль», обрубив поставки газа по газопроводам, поставки СПГ оставались некоторой отдушиной, теперь и она перекрыта.

И третье направление санкционных ограничений в этот раз – это программное обеспечение. С 12 сентября будет действовать запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку «прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились», IT-консалтинговых услуг и услуг по проектированию, а также услуг IT-поддержки или облачных услуг «любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации». Поскольку США являются лидером на этом рынке, а американские специалисты входят в состав практически всех ведущих IT-компаний мира, Россия будет отрезана от самого современного и популярного программного обеспечения. В первую очередь это опять-таки ударит по российскому бизнесу, который вынужден будет искать более примитивные решения.