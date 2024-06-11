«Украина все еще не соответствует критериям…»

Украина все еще не соответствует требования и критериям, чтобы стать кандидатом на вступление в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на спецбрифинге, комментируя заявления американского президента Джо Байдена в интервью журналу Time по перспективам отношений между Украиной и НАТО.

"Я полагаю, что в этом интервью президент имел в виду тот факт, что Соединенные Штаты считают, что украинцам еще предстоит проделать определенную работу по выполнению критериев и проведению реформ, необходимых для вступления в НАТО", - подчеркнула она.

При этом Смит признала, что "союзники по НАТО тесно сотрудничают с украинцами либо на двусторонней основе, либо по линии НАТО, чтобы помочь им добиться дальнейшего прогресса".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.