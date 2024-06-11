Симонян: За событиями в Ереване стоят Кочарян и Саргсян...

Это было нападение на Национальное Собрание, демократию, независимость и суверенитет Армении, проявление бессилия. Об этом армянским СМИ заявил спикер парламента страны Ален Симонян, комментируя протесты в Ереване.

Он объяснил такие действия оппозиции тем, что все дедлайны оппозиции вышли.

"Поняв, что невозможно прорвать кордон, они попытались прорваться на улице Демирчяна через Пушкинский сад. Это совпало с напряженностью в парламенте, криками и обвинениями, из-за чего мне пришлось отключить трансляцию", - сказал Симонян.

По его словам, участники акций протеста делают все, чтобы обострить ситуацию, провоцировать столкновения, пролить кровь.

"Такие действия не останутся без последствий. За все это ответственен (Католикос всех армян - ред.) Гарегин II", - сказал Симонян.

Он также заявил, что за происходящим стоят бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, АРФ "Дашнакцутюн".

"Во всем этом есть элементы геополитической и гибридной войны. Это проявится в том, как события будут освещаться СМИ и представителями пропаганды. Целью является иметь управляемое правительство и страну, которая готовая поступиться своим суверенитетом и стать частью какого-либо союза", - сказал Симонян.