ХАМАС не верит США и хочет других гарантов

В последнем ответе ХАМАС на предложения Израиля по освобождению заложников и прекращению огня появился пункт, которого прежде не было ни в одном из черновиков соглашения. ХАМАС требует, чтобы Россия, Китай и Турция стали гарантами соглашения с Израилем. Об этом сообщил сегодня источник, знакомый с ходом переговоров, редакции КАН11.

Израиль и Соединенные Штаты категорически отказываются соглашаться с этим требованием. Вашингтон меньше всего заинтересован в присутствии этих стран на Ближнем Востоке и в их участии в процессе мирного урегулирования.

Ранее стало известно, что террористическое движение потребовало письменных гарантии от США о том, что Израиль прекратит боевые действия и выведет все свои силы из сектора Газа еще до того, как будут освобождены все заложники.

При этом в Иерусалиме категорически отвергают возможность прекращения войны и вывода войск, пока у ХАМАС остаются израильские заложники и пока сама организация остается в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом.

"На всех этапах переговоров ХАМАС демонстрировало позитивное отношение, необходимое для достижения всеобъемлющего и устойчивого соглашения, основанного на справедливых требованиях нашего народа об окончательном прекращении агрессии, полном выводе [израильских сил] из Газы, возвращении перемещенных лиц, восстановлении инфраструктуры и обмене пленными. ХАМАС, осознавая ответственность перед нацией, положительно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня и освобождении заключенных", - сообщило движение в своем Telegram-канале.