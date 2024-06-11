Эльмир Алиев, отдел спорта 04:19

Сегодня в 12:00 в бакинском отеле Hilton АФФА представит общественности нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу португальца Фернанду Сантуша.

О назначении 69-летнего специалиста было объявлено вчера, и эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Надо отдать должное руководству АФФА, которое умело скрывала от СМИ имя нового рулевого национальной команды. Вокруг сборной Азербайджана звучали разные имена, но фамилию Сантуша среди кандидатов точно не называли. Азербайджанские болельщики и СМИ в целом не очень радушно восприняли новость о новом наставнике национальной команды. В первую очередь, из-за возраста Сантуша. Он - самый пожилой главный тренер в истории сборной Азербайджана. Ранее самым возрастным наставником нашей команды был Джанни Де Бьязи, вставший у руля сборной, когда ему было 64 года. Для сравнения: Берти Фогтс стал главным тренером национальной команды Азербайджана, когда ему был 61 год. Самым молодым среди иностранных главных тренеров сборной был Роберт Просинечки, которому в конце 2014 года, когда он заменил Фогтса, было 45 лет. Кстати, считается, что именно под руководством хорвата сборная Азербайджана демонстрировала самую добротную игру. Если же брать и азербайджанских специалистов, то самым молодым главным тренером сборной Азербайджана является Вагиф Садыхов. Ему в момент назначения в 1997 году было 38 лет. Но вернемся к Фернанду Сантушу. Если брать сугубо тренерскую карьеру, то он, бесспорно, самый титулованный главный тренер в истории сборной Азербайджана. Он, как и Берти Фогтс, является чемпионом Европы. Но, помимо этого, на его счету и другие тренерские победы и успехи, о которых речь зайдет ниже. Однако настораживает то, что две последние команды, которые тренировал португалец, провалились под его руководством, и он был с треском уволен.

Но обо всем по порядку. Фернанду Мануэль Фернандеш да Кошта Сантуш родился в Лиссабоне 10 октября 1954 года. Играл на позиции левого защитника. В юношеские годы выступал за «Бенфику». Большую часть взрослой карьеры провел в клубе «Эшторил», за который в сумме отыграл 14 лет, если не считать одного сезона, проведенного в «Маритиму». Тренерскую карьеру Фернанду Сантуш начал в 1987 году, а первый громкий успех пришел к нему, когда он возглавил знаменитый португальский клуб «Порту». В сезоне 1998/99 Сантуш вместе с «Порту» стал чемпионом страны.

Были еще две победы в Кубке Португалии, а затем Фернанду решил впервые попытать счастья зарубежом – он стал главным тренером греческого клуба АЕК. Выиграл с ним Кубок Греции и занял 2-е место в чемпионате. Далее Сантуш руководил другим афинским клубом – «Панатинаикосом». Затем ненадолго вернулся в Лиссабон, чтобы поработать со «Спортингом», а потом вновь стал главным тренером АЕК и вывел команду в Лигу чемпионов. После этого Фернанду возглавил «Бенфику», став первым португальцем, который тренировал всех трех грандов португальского футбола. Под его руководством команда заняла 3-е место. В 2007 году Сантуш в очередной раз отправился в Грецию, где вывел клуб ПАОК в Лигу чемпионов.

Позднее его признают лучшим тренером десятилетия в чемпионате Греции. Неслучайно, что в июле 2010 года португалец стал главным тренером сборной Греции, заменив на этом посту немца Отто Рехагеля, с которым греки сенсационно выиграли Евро-2004. Сантуш сначала вывел сборную на Евро-2012, где смог дойти до четвертьфинала, а затем пробился с ней на чемпионат мира-2014, где также удалось выйти из группы. В 2014 году Сантуш стал главным тренером сборной Португалии, с которой в 2016 году выиграл Евро, в 2019-м – Лигу наций. На ЧМ-2018, Евро-2022 и ЧМ-2022 Португалия, хоть и выходила в плей-офф, уступала либо в 1/8 финала, либо в четвертьфинале.