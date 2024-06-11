Протестующие ждали Пашиняна, а он в парламенте

Запланированное на 11:00 13 июня очередное заседание правительства Армении перенесли. Причиной переноса явилась невозможность присутствия на нем премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина страны.

Отмечается, что премьер-министр Никол Пашинян сегодня будет находиться на итоговом обсуждении в парламенте выполнения госбюджета, в ходе которого планируется его выступление.

Заседание Кабмина состоится завтра, 14 июня, время дополнительно сообщат.

Сегодня с утра участники протестного движения «Во имя Родины» пришли к зданию Кабмина с целью провести очередную акцию протеста.