Впервые за весь период войны в Украине украинским операторам ССО удалось уничтожить российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.

Удар по цели операторы нанесли одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ВСУ. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Следовательно, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии России.

Российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.