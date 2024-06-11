AZAL присоединится к программе CANSO GreenATM

AZANS стремится к получению аккредитации в рамках данной программы, чтобы продемонстрировать свое обязательство по вопросам устойчивого развития.

Этот важный шаг был сделан в рамках Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO, проходящего в Баку с 11 по 13 июня.

Программа CANSO GreenATM предлагает поставщикам аэронавигационного обслуживания международно признанную аккредитацию за их экологические инициативы. Она оценивает воздействие поставщиков аэронавигационного обслуживания на окружающую среду и усилия по сокращению выбросов. В процессе аккредитации оцениваются различные аспекты, в том числе эксплуатация воздушных судов на земле, в районе аэродрома и по маршруту полета, а также инфраструктура. Оценка ведется по пяти уровням программы, которые свидетельствуют об эффективности действий по охране окружающей среды.

«Наше участие в данной программе подчеркивает приверженность смягчению воздействия авиации на окружающую среду в Азербайджане. Мы ожидаем положительных результатов, которые принесет аккредитация для нашей деятельности и более широкой аудитории. Это примечательное достижение предшествует саммиту COP29, который пройдет в Баку в ноябре 2024 года», — сообщил на церемонии подписания документа президент AZAL Самир Рзаев.