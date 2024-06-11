«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», - сказал он.

Выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет следующим шагом властей Армении. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян также заявил, что «с этого момента ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентом является (Александр) Лукашенко». Он заявил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ, если Лукашенко извинится перед Арменией или Беларусь выйдет из организации.

Кроме того, премьер Армении обвинил католикоса всех армян и экс-президента страны Роберта Кочаряна в столкновениях, произошедших вчера у здания парламента. Он подчеркнул, что сторонники движения, «возглавляемого католикосом и Робертом Кочаряном», вчера напали на полицейских. Премьер назвал правомерным и профессиональным ответ силовиков, и во всех подобных случаях стражи порядка будут действовать таким образом.

«Реакция полиции была законной и профессиональной, во всех подобных случаях полиция будет действовать одинаково. Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении», - заявил он.