Локомотивы азербайджанской экономики не меняются

В результате превращения Азербайджана в транспортно-логистический и транзитный узел региона, создания инфраструктурных проектов по развитию международных транспортно-транзитных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», а также налаживания международного сотрудничества транспортная сфера стала ведущей силой экономики, внося важный вклад в экономику страны, особенно в развитие ненефтегазового сектора.

Так, в результате работ, проделанных в этом направлении за последнее время, за 5 месяцев текущего года доходы транспортного сектора увеличились на 13,1%, или 624 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этого сектора в ВВП и ненефтегазовом ВВП увеличилась с 6,1% (ВВП) и 10,6% (ненефтегазовый ВВП) и составила 7,0% и 11,0% соответственно.

Кроме этого, в результате ускорения перехода к цифровой экономике в Азербайджане, включая шаги, предпринятые в сфере электронного правительства, увеличения охвата и качества услуг фиксированного и мобильного широкополосного интернета, развития инновационной экосистемы, льгот, применяемых в сфере развития и регулирования инновационной экосистемы, возросла и роль сферы ИКТ в экономике страны.

Доходы сектора информации и связи за 5 месяцев текущего года увеличились на 13,0%, или 152 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля сектора ИКТ в ВВП и ненефтегазовом ВВП увеличилась с 1,5% (ВВП) и 2,6% (ненефтегазовый ВВП) и составила 1,8% и 2,7% соответственно.