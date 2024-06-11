Армения стреляет по азербайджанским позициям в Нахчыване заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 12 июня с 10:05 до 17:50 подразделения вооруженных сил Армении несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хавуш Шарурского района, Нургют Ордубадского района и Гюней Гышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.
Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.